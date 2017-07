De professora de dansa a Cambrils a hostessa de cabina a Xangai

Alumnes de tots els països estudien a Tarragona per treballar en un sector com el de l’aviació, amb una creixent demanda

El futur professional de la cambrilenca Sílvia de Haro experimentarà un canvi radical, també vital, en els pròxims dies. De professora de dansa a Cambrils, passarà a convertir-se en hostessa de cabina de la companyia aèria Xina Eastern Airlines. De Haro ha estat una de les quatre alumnes del Centre d’Estudis Aeronàutics (CEAE), amb seu a Tarragona i homologat per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, del Ministeri de Foment, preseleccionades per l’aerolínia xinesa. De Haro va arribar a la fase final. Fa dos diumenges es va presentar davant un jurat format per nou persones del país asiàtic.



Si supera el tall definitiu, De Haro haurà de viatjar a Xangai, on viurà tres mesos. En aquest temps, participarà en un curs que oferirà l’empresa, amb totes les despeses pagades. Això significarà haver-se guanyat un contracte de dos anys. El pas següent seria fer tres vols mensuals a Xangai des de la base que l’aerolínia té a Madrid. Altres alumnes que han passat per les aules de CEAE viuen actualment en països tan distants com Qatar o Itàlia.



La vida de Sílvia de Haro pot canviar quasi per casualitat. «A més de professora de dansa, sóc comptable i treballava en una oficina que va tancar. Vaig pensar que havia de fer alguna cosa, quan Carles Ferré –director de CEAE a Tarragona– va veure el meu currículum a Infojobs i em va proposar estudiar per a hostessa de cabina. No m’ho vaig pensar. Ara podré compaginar la dansa amb una nova professió».



En la fase de preselecció, les nou persones de la companyia «em van analitzar de dalt a baix i van comprovar si el que els deia es corresponia amb el meu currículum», va explicar De Haro, qui reconeix que «m’agrada viatjar, la feina està molt ben remunerada i el treball es fix». «És una gran seguretat, fet que no m’aporten altres treballs», va dir. La cambrilenca no dubta a «recomanar aquests estudis: el curs és curt i n’hi ha molta demanda».



La Xina Eastern Airlines va preseleccionar 13 alumnes del centre de Tarragona, tres més que de Barcelona, on hi ha sis escoles. Dels vint alumnes que van acabar el curs el 12 de maig, cinc ja han trobat feina: tres a la companyia espanyola Volotea, un a Ibèria i un a Air Nostrum.

En un tauler col·locat a l’entrada a l’oficina del carrer Eivissa hi apareixen els alumnes que han aconseguit una feina i el nom de l’aerolínia. La procedència és molt diversa: Argentina, Ucraïna, Índia, Moldàvia, Holanda, Síria, Gàmbia, Rússia, Senegal, Ghana o Bolívia, entre altres nacionalitats.



Carles Ferré va explicar que «cada dia hi ha 100.000 vols i les 1.397 companyies del món tenen 18.000 avions». La professió d’hostessa de cabina «té una altíssima demanda laboral i cada cop n’hi haurà més». Ferré va dir que «aquí canviem la vida a molta gent. perquè amb un curs de quatre mesos de durada, el vuitanta per cent dels alumnes troba feina en un període curt de temps». Al llarg de l’any, CEAE Tarragona fa quatre cursos, amb un màxim de vint alumnes. «Les persones que el vulguin fer no han de portar tatuatges visibles, han de tenir més de 18 anys, estudis d’ESO, parlar perfectament l’anglès, saber nadar i mesurar més 1,57, les dones, i 1,68, els nois», va dir Ferré.