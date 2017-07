Una trentena de mossos s'indisposen de cop abans d'un servei nocturn a Salou

Part d’aquests agents havien d’anar també a Lloret, però «es van posar malalts» la mateixa tarda

Més d’una trentena d’antiavalots que dissabte passat s’havien de desplaçar fins a Salou i Lloret de Mar per cobrir el torn de nit en zones d’oci nocturn no van anar a treballar per «indisposar-se tots de cop», tal com explica la SER. Segons aquesta cadena, la meitat dels policies que havien de realitzar aquest servei van comunicar la mateixa tarda de dissabte que es quedaven a casa perquè es trobaven malament o perquè havien d’anar al metge.



De fet, cal recordar que durant l’estiu, la situació dels antiavalot de la Brigada Mòbil s’agreuja, i és que durant aquesta època es veuen obligats a desplaçar-se diàriament més d’un centenar de quilòmetres des de Sabadell, on hi ha la seu central, per fer el servei de vigilància a les zones d’oci nocturn de la costa catalana. L’any passat, el Sindicat de Mossos d’esquadra (SME) ja es va fer ressò públicament de les condicions amb les quals treballen aquests agents que, després de fer la vigilància, han d’emprendre el viatge de retorn a la seu central amb un alt risc d’adormir-se sobre el volant.



Des d’USPAC, el sindicat independent dels mossos, es remarca la deficient estructura de la unitat d’ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) i Brimo (Àrea, «que no està preparada per la barbaritat dels serveis que hi ha», segons fonts sindicals. De fet, i tal com destaca USPAC, recentment, un equip d’ARRO de Lleida es va haver de desplaçar fins a Girona, «i com això, infinitat de serveis durant tot l’any», s’afegeix, alhora que es destaca que aquesta àrea ha d’anar, aproximadament, dues vegades a la setmana a Barcelona, ja que ARRO de l’Àrea Metropolitana no dóna abast.



Aquest, però, no és un problema recent i, de fet, ja fa temps, que des dels sindicats dels Mossos es reclama que es millori la situació d’aquests agents o que, en cas contrari, realitzin les tasques de vigilància durant les nits els agents de la unitat ARRO de Tarragona, i és que patrulles de la Brimo ha patit més d’un ensurt a la carretera conduint de tornada.