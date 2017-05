Salou rebrà un cànnon anual de 239.153 euros pel nou supermercat del Mercat

L’Ajuntament licita la construcció l’ús privatiu de la futur gran establiment comercial amb una concessió de 40 anys prorrogables

L’Ajuntament de Salou ha tret a concurs públic la concessió per construir i explotar un gran establiment comercial alimentari, en format de supermercat, a l’espai annex a l’actual Mercat Municipal, és a dir a sobre del pàrquing, i que s’acoblarà a l’edifici conformant un gran centre comercial.



Segons les bases de la licitació, l’Ajuntament de Salou preveu recaptar un cànon anual de 239.153 euros, quantitat que els candidats poden millorar a l’alça. La concessió per explotar la gran superfície comercial s’estendrà al llarg de 40 anys, període de temps que podria prorrogar-se. El termini per presentar ofertes finalitzarà el pròxim 21 d’agost.



El nou supermercat, que es construirà en la primera planta, i el Mercat Municipal de Salou, que continuarà en planta baixa, estaran units per un gran vestíbul i es crearà una gran sala polivalent apta per organitzar activitats culturals i de promoció alimentària i comercial. La construcció del nou supermercat i de la sala polivalent conformen la primera fase d’un projecte molt més ambiciós, el de crear el nou Centre Comercial Mercat de Salou. La segona fase consistirà en la remodelació integral de l’actual Mercat Municipal.



En la primera fase es construirà l’aparcament de la superfície comercial alimentària, el moll de càrrega i descàrrega d’aquesta, el vestíbul d’accés, l’aparcament privat del Mercat Municipal i el seu corresponent moll de càrrega, les cambres frigorífiques del mercat i escales, tot plegat en planta baixa. La primera planta del centre comercial disposarà del vestíbul d’accés, sala de vendes, una sala polivalent i serveis. Finalment, en la planta segona, hi haurà el magatzem, les instal·lacions i la coberta.



La planta baixa tindrà una superfície de 3.986 metres quadrats, la primera planta ocuparà 2.323,65 metres i la segona plana 550 metres. En total, el futur Centre Comercial Mercat Salou ocuparà 6.860,57 metres quadrats. La construcció implicarà l’enderroc d’una part de l’edifici, entre pòrtics, del mercat actual. Es preveu la retirada de totes les jardineres i l’arbrat, així com les dependències de l’aparcament descobert en planta baixa. El tram de Mercat que s’ha d’enderrocar conté les cambres frigorífiques actuals i les instal·lacions de climatització. Les cambres frigorífiques seran reubicades.



L’entrada principal al futur complex continuarà sent per la Via Roma, tot i que es mantindran els accessos secundaris actuals del Mercat. Les empreses interessades a construir i explotar el futur supermercat del Mercat Municipal de Salou hauran de provar un volum de negoci mínim dins dels tres últims anys de 6 milions d’euros.



Els candidats hauran d’acreditar també la realització d’un mínim de dues obres d’edificació de nova construcció pública o privada, «de la magnitud i entitat constructiva i tècnica similar a la que es preveu projectar per un pressupost mínim de dos milions d’euros», segons recullen les bases de la licitació. En cas que el licitador no pugui acreditar contractes d’obres d’aquestes característiques «podrà justificar aquesta solvència tècnica amb la presentació d’un compromís escrit de subcontractar la construcció de les obres amb un empresari degudament identificat que reuneixi totes les condicions exigides».