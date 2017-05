La Mulassa de Torredembarra força una nova assemblea de l'ABPT i demanarà la dimissió de la junta

Els mulassers havien denunciat la convocatòria irregular i se n'ha convocat una altra pel dia 27 de maig

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 10:22

L'Agrupació dels Balls Populars de Torredembarra viu envoltada per la polèmica després de la denúncia feta pública ahir pels integrants de la Mulassa d'un tracte irregular i d'una amenaça d'expulsió que consideraven il·legal.



Tot just l'endemà de les queixes expressades pels mulassers, la junta de l'Agrupació ha decidit fer-se enrere i desconvocar l'assemblea prevista pel 20 de maig i en la qual no estaven convocats els integrants de la Mulassa. S'ha fet una nova convocatòria, pel dia 27 «en la qual s'ha convocat, ara sí, a tots els socis, i amb el mateix ordre del dia, i seguint els estatuts i el Reglament de Règim Intern», segons indiquen els mulassers.



L'anunci de la suspensió de l'assemblea i la convocatòria de la nova s'ha fet aquesta passada matinada per correu electrònic. En un comunicat, els membres de la Mulassa ja han anunciat que assistiran a la reunió, amb la intenció de demanar la dimissió dels quatre membres de la junta de l'Agrupació de Balls Populars.



Pels mulassers hi ha raons justificades per demanar-ne la dimissió: «davant de l'evidència, de la incompetència per part de la junta per gestionar una de les entitats amb més socis de Torredembarra, vist que el càrrec els hi queda massa gran i necessiten assessorament constant, creiem que no poden dur l'entitat com si fos un joc 'd'ara sí i ara no'.»