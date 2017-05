El jihadista detingut a Salou es va formar al barri de Molenbeek

Es va entrenar en lluita cos a cos i boxa al barri belga que ha estat cantera del terrorisme

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 20:55

El jihadista que va ser detingut dilluns per la Policia Nacional al càmping la Unión de Salou, es va formar com a tal al barri de Molenbeek, a Brussel·les (Bèlgica), on han residit alguns dels terroristes que han comès els darrers atemptats més sagnants a Europa, tal com publicava ahir l’ABC. També s’hauria format en el mateix barri de la capital Belga l’home arrestat a Tànger.



Segons sembla, els tres jihadistes detinguts dilluns –a Salou, Tànger i Badalona– eren considerats molt perillosos. L’home de 32 anys que es trobava allotjat al càmping salouenc es va entrenar en tècniques de lluita cos a cos i de boxa al barri de Molenbeek. Tots tres, de fet, segons les fonts consultades pel mateix rotatiu, havien rebut formació militar, la qual cosa els feia especialment perillosos. Mantenien contactes habituals amb altres detinguts a Espanya en anteriors operacions policials per la seva pertinença a Daesh i amb membres destacats d’aquesta organització terrorista que es troben a la zona de conflicte sirià-iraquiana.



Tal com ja va confirmar el mateix cos policial que els va detenir dilluns, els tres presumptes jihadistes tenien intenció de viatjar a Síria i, fins i tot, morir com a màrtirs. Els integrants de la cèl·lula que van ser detinguts dilluns feien tasques de captació, adoctrinament i reclutament a favor del grup Daesh no només presencialment sinó també de forma virtual. Feien servir vídeos i fotos incitant a la lluita armada i animant-los a cometre atemptats suïcides.



Segons es va informar dilluns, un dels dos detinguts a Catalunya, es trobava en situació irregular a l’Estat. L’operació que es va posar en marxa dilluns i que va sorprendre els turistes allotjats al càmping La Unión de Salou és la continuació d’una altra d’important abast de l’octubre de l’any 2015 duta a terme pels dos cossos policials espanyol i marroquí contra un grup de deu persones als dos països que feien tasques de captació adoctrinament i reclutament a favor del Daesh.