Albert Fabregat guanya el Premi Internacional de Teatre Agustín González

El tortosí, a banda de dramaturg, és professor al conservatori de Vila-seca i dirigeix l'orquestra Händel

Actualitzada 09/05/2017 a les 09:46

El músic i dramaturg Rafael Fabregat ha estat guardonat amb el IX Premi Internacional de Teatre per a Autores Noveles Agustín González per 'El jardín oscuro', un text sobre les relacions familiars, els traumes, els records, les enveges i els afectes contradictoris.



El jurat del certamen que homenatja Agustín González, actor madrileny mort el 2005, ha donat a conèixer el nom del guanyador d’aquesta edició en el transcurs d’un sopar celebrat aquest dilluns a Madrid amb el patrocini de Mercedes-Benz.



L’autor, reconegut amb aquest guardó d’entre les 200 obres rebudes, s’endinsa en el text «de manera sòlida i encertada» al «difícil món de les relacions familiars», i ho fa «amb encert i amb una estructura ben armada i amb girs ben concebuts per sorprendre i mantenir viva l’atenció de l’espectador».



Fabregat (Tortosa, 1963) és professor al conservatori de Vila-seca i dirigeix l’orquestra Händel, constituïda per alumnes d’aquest mateix centre.



Malgrat dedicar-se al món de la música, ha destacat també per la seua activitat literària; ja que ha estat finalista del III Premi de microrelats Manuel J Peláez.



L’autor de 'El jardín oscuro' també ha guanyat el 2016 el Primer Certamen Nacional de las Letras Isabel Agüera, en modalitat de teatre, per l’obra 'Ausencias'.



El jurat d’aquesta edició del certamen l’han compost els actors Juanjo Artero i Andoni Ferreño; la viuda d’Agustín González, Mayte de la Cruz; el productor de cinema, teatre i televisió, Miguel Torrente i el director i productor cinematogràfic i teatral, Javier Elorrieta.



Al costat d’Ajuntament amb ells, també han format part d’aquest jurat d’honor Julio Bravo, crític teatral i guanyador de l’edició anterior; Enrique Aguirre de Cárcer, director de Relacions Públiques i Comunicació de Mercedes-Benz Espanya, i Luis Llorente, escriptor, director, productor i creador d’aquests premis.