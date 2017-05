Torredembarra potencia la vida quotidiana del 1700 a la X Festa de la Batalla

La festa farà viatjar els visitants en el temps per conèixer més a fons com era la vida durant la Guerra de Successió

Romanços de guerra (música de l’època). Actuacions dissabte 13 de maig, a les 18 h, a la plaça del Castell i a les 19.30 h, a la plaça de la Vila. A càrrec de Fil i Canya.

Taller de danses del 1700, a càrrec dels Bastoners de Malla, diumenge 14 de maig, a les 12.30 h i a les 18 h, a la plaça del Castell.

Exposició: personatges i batalles de la Guerra de Successió 1705-1714. Un total de 25 plafons repartits en 25 comerços del carrer d’Antoni Roig i de Joan Güell.

Espectacle itinerant d’animació i teatre: La Crida dels Jocs, a càrrec de Xarop de Canya. Un viatge al 1714 de la mà de dos personatges històrics de l’època. Diumenge, 14 de maig, a les 13 h i a les 18.30 h, per l’espai de la fira i la plaça de la Vila.

Visita guiada al Castell i centre històric. Dissabte 13 de maig, a les 12 h i a les 18.30 h i diumenge 14 de maig, a les 18.30 h. Inscripció a la pàgina web www.turismetorredembarra.cat o el mateix dia de la visita, al Pati del Castell. Preu: 3 €. Places limitades.

Galeta de la Festa de la Batalla. La pastisseria Cal Jan ha preparat una galeta commemorativa de la Festa de la Batalla. El consum de xocolata a Catalunya s’intensifica com a menja social a principi del segle XVIII. Dissabte, a les 12 h i a les 18.30 h, i diumenge, a les 18.30 h: Ofici de la Xocolata. Cal Jan farà creacions de xocolata dins del Pati del Castell. Fins a exhaurir existències.

Torredembarra celebra una nova edició de la Festa de la Batalla, una recreació històrica del fet d’armes que va succeir a la vila en el marc de la Guerra de Successió, el 16 de juliol de 1713. Els dies 13 i 14 de maig, la plaça del Castell i els carrers del nucli antic tornaran, per desena vegada, a ser l’escenari d’aquest esdeveniment que organitza la Regidoria de Turisme. Aquesta edició presenta un seguit de novetats amb la voluntat de seguir donant-li un caràcter més cultural, enguany més centrat a donar a conèixer l’aspecte més social i quotidià d’aquella època, tal com ha explicat el regidor de Turisme, Jordi Solé, en la presentació que s’ha dut a terme aquest dimarts.Les principals novetats són les següents:Per altra banda, Miquelets de Catalunya que recrearan les següents unitats militars: Regiment d’infanteria de la Diputació del General (Generalitat), Regiment de Fusellers de Muntanya o Miquelets de Joan Vilar i Ferrer – Reg. Vicenç Ferrer, durant tot el cap de setmana per l’espai de la fira.Diumenge, 14 de maig, a les 12 h del migdia, les tropes desfilaran a la Torre de la Vila. També hi tindrà lloc una ofrena floral i salves d'honor. La festa també comptarà amb un mercat del 1713, on s'hi podran adquirir dolços, embotits, artesania, etc, i on hi haurà una demostració d’oficis antics.Cada any les activitats de la Festa de la Batalla de Torredembarra es complementen amb una exposició. En aquesta edició serà 'El Regne de Catalunya (Memorial 1714)'. Aquesta exposició ja es pot visitar fins al 14 de maig, de dilluns a divendres, de 9 h a 20 h, i dissabte i diumenge, d’11 h a 13.30 h i de 17 h a 20 h.