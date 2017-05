Si tu llences, nosaltres recollim

L’associació La Sínia està duent a terme unes jornades de recollida de deixalles al paratge del riu Gaià

Actualitzada 08/05/2017 a les 21:04

El passat dissabte una vintena de voluntaris mediambientals es van donar cita a la zona humida del Vinyet, a la platja d’Altafulla, per participar en la jornada Netegem el Gaià, que s’emmarca en la campanya «Let’s clean Europe», una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure’n la recollida.



L’acció, promoguda per l’Associació Ambiental La Sínia, amb el suport de diversos ajuntaments, va tenir com a resultat la recollida de 48 quilos de residus, la majoria dels quals van ser envasos de plàstic, bosses amb excrements de gos, i burilles. Unes deixalles que assenyalen els particulars com a principals responsables de la contaminació de l’espai, un problema que, tal com explica Anna Arall, coordinadora de voluntariat de La Sínia, s’acaba fent extensiu a la fauna marítima: «les burilles són un greuge molt important per al medi ambient, perquè arriben a l’aigua i els peixos les confonen amb menjar. Hem fet autòpsies i hem trobat tortugues que tenien grans quantitats de bosses i burilles a l’estómac». Així i tot, Arall apunta que sí que s’ha notat una lleugera baixada del nombre de residus que es llencen a la zona. «Abans trobàvem més tovalloletes, ara no tantes. Això també ens ha passat al Catllar. Els primers anys hi havia més quantitat de residus, però a poc a poc sembla que la gent es va obrint al riu i l’utilitza per passejar i gaudir-lo», assenyala.



Un dels pilars de La Sínia, que aquest mes de maig celebra els vint anys de la seva fundació, és l’educació ambiental, una tasca que duen a terme de manera constant, convençuts que és una eina molt eficaç per lluitar contra la contaminació. «Al Catllar vam obrir una làmina d’aigua per tal que els animals poguessin fer un millor ús d’aquell espai, i a poc a poc han anat arribant espècies molt interessants. I com que la gent n’ha pogut gaudir, a poc a poc hem aconseguit que deixin de llençar brossa en aquell indret», assegura l’Anna. La col·laboradora de La Sínia explica que la feina feta tots aquests anys, concentrada sobretot a la desembocadura del riu Gaià, ja ha donat els seus fruits: «mirant fotos antigues es veu el canvi impressionant de la vegetació, estem creant un petit bosquet on hi ha tota la flora que hi hauria d’haver. Ara estem pujant riu amunt i a poc a poc anirem encomanant tots aquests canvis a la resta del riu». Per fer-ho, es té la voluntat de crear un teixit amb voluntaris, entitats locals i administracions que treballin plegats per protegir i recuperar la zona. «Els canvis estan per venir», assegura l’Anna Arall.



La campanya «Netegem el Gaià» tindrà una segona part aquests cap de setmana. Dissabte els voluntaris faran accions de neteja al Catllar i la Móra, i diumenge a Torredembarra. L’acció de neteja està oberta a tothom, però es demana inscriure’s prèviament (es pot fer a través de l’adreça voluntariat@riugaia.cat).