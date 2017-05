Salou acull la presentació de l'ONG Voluntaris pels Refugiats

Els eu projecte més immediat és el de ‘Tots necessitem un refugi’, adreçat a dones amb fills dels camps grecs de refugiats

Actualitzada 08/05/2017 a les 17:14

Com col·laborar-hi

El Teatre Auditori de Salou va acollir la passada setmana, sota el paraigües de l'Ajuntament, la presentació en societat de l'ONG Voluntaris pels Refugiats (VxR). L'acte va estar encapçalat pel seu president, Hugo Di Dio, i el vicepresident, Alberto Santos. També els acompanyava el secretari del projecte, Ignacio Fiz, professor del departament d’Història de l’Art de la URV.A banda de les experiències dels voluntaris i la seva tasca pasada, es va fer especial incís en el projecte més immediat de l'Organització, ‘Tots necessitem un refugi’. L’objectiu del projecte és el de donar cobertura a les persones –principalment dones amb fills– que es troben als camps grecs de refugiats, a l’espera que s’atenguin les seves sol·licituds d’asil polític. Ara per ara, s’han llogat i tutelat dos pisos, fet que ha permès ajudar a més de sis famílies.Entre els assistents a la presentació, Nour Salameh, una exiliada siriana, va explicar la seva crua experiència i la situació d’alguns dels seus compatriotes, a més de subratllar que el problema no només rau en la política migratòria de la Unió Europea, sinó en el conflicte armat que pateix Síria.Des de Voluntaris pels Refugiats van fer una crida per obtenir finançament. L’objectiu és aconseguir una aportació mensual que permeti pagar les despeses d’allotjament a les famílies refugiades. El número de compte (Triodos Bank) és el següent:. Per a més informació, es pot consultar el web i la pàgina de Facebook de l’entitat, o bé trucar al telèfon