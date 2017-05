Masterclass solidària de zumba al Morell a favor de la Muntanyeta

Seran gairebé quatre hores de ball que al pavelló municipal d'esports amb una onzena de monitors

Redacció

08/05/2017 a les 18:35

Aquest proper diumenge de 10.30 a 13 hores, tindrà lloc al Pavelló Municipal d’Esports del Morell una masterclass de zumba amb finalitats solidàries. Tots els participants hauran de pagar una entrada donatiu de 8 euros pels adults i 4 euros pels infants. La recaptació total de l’esdeveniment serà lliurada a La Muntanyeta mentre que, a canvi de la seva aportació, tots els participants rebran una bossa amb diversos obsequis i, a més, tindran accés al sorteig de productes i serveis facilitats pels comerços i restaurants del Morell.



L'activitat ha estat organitzada per l’Ajuntament del Morell, amb la col·laboració dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i Messer, en una iniciativa que estarà dirigida per la instructora de zumba Maite Salmerón. Salmerón estarà acompanyada durant la sessió per una desena d'instructors convidats.