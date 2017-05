Maria Arnal i Marcel Bagès, caps de cartell del Festival EVA 2017

Les actuacions de narració i tradició oral s'escamparan pel Penedès del 2 a l'11 de juny, i a Pradell de la Teixeta del 20 de juny al 2 de juliol

Actualitzada 09/05/2017 a les 18:32

El Festival En Veu Alta (EVA) tindrà Maria Arnal i Marcel Bagès com a caps de cartell, tant per a l'edició tradicional, que aquest cop s'escampa també al Baix Penedès, com a Pradell de la Teixeta (Priorat). Arnal i Bagés compartiran programació amb Màrius Serra, Noemí Caballero, Arnau Vilardebó i Mirabèl, que inaugurarà l'EVA Penedès a Sant Sadurní. Entre els noms que l'organització ha revelat aquest dimarts, també destaca l'espectacle 'Acorar', de Toni Gomila, amb una reflexió sobre la identitat col·lectiva dels pobles. Gomila també serà al festival del Priorat amb 'Peccatum', amb Catalina Font. A l'espera de detallar la resta d'espectacles de narració i tradició oral, l'organització ja ha avançat que tots es distribuiran per «espais singulars i emblemàtics», com el cementiri de Sant Sadurní. L'EVA es celebrarà a l'Alt i Baix Penedès del 2 a l'11 de juny, i a Pradell de la Teixeta del 20 de juny al 2 de juliol.