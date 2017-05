L'aigua de Prades serveix per crear una nova cervesa artesana a Vimbodí i Poblet

La cervesa Boixets compta amb tres varietats: la rossa, la torrada i la negra

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 16:27

L'aigua de les Muntanyes de Prades es converteix en un dels ingredients claus d'una nova cervesa artesana que ha nascut a Vimbodí i Poblet. Amb el nom de Boixets, una font del terme municipal, la cervesa s'ha volgut «vincular plenament al territori i entorn natural, tant pel que fa als ingredients com a la denominació», assenyala Carlos Blázquez, impulsor de Boixets. Una altra característica destacada n’és el seu sabor, «apreciat pels bons cervesers però amb un punt de suavitat que el fa apte per a un públic ampli», destaca l’elaborador.



Boixets compta amb tres varietats: Teresa, rossa; Carles, torrada, i Eixeregats, negra, amb una graduació alcohòlica d’entre 5,5º i 6º. Per ara la cervesa, que es va començar a comercialitzar pels volts de la passada Setmana Santa, es pot adquirir a l’entrada del Monestir de Poblet, i a alguns restaurants de la Conca de Barberà. Es preveu que aviat també arribi a altres punts de venda de la comarca.



La cervesa Boixets és fruit d’un projecte que Blázquez va iniciar ja fa vuit anys, quan va decidir formar-se en la producció d’aquesta beguda amb la vista posada en la creació de la seva pròpia marca. La cervesa vimbodinenca ha guanyat un premi obtingut per votació popular en una cerveseria de Mataró.