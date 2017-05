Una petició online vol recuperar la Fira de Música al Carrer de Vila-seca

Decidim Vila-seca ha iniciat la campanya popular coincidint amb el segon aniversari de la darrera edició del certamen

Fa dos anys que la Fira de Música al Carrer de Vila-seca (FiM) es va celebrar per últim cop, quan el consistori va decidir cancelar-la. Just coincidint amb aquest aniversari, l'agrupació municipal Decidim Vila-seca (DVAM) engega una campanya popular online per recuperar la FiM Vila-seca, que va tenir lloc al municipi del Tarragonès entre els anys 2000 i 2015.Durant les 16 edicions, una programació musical emergent va trepitjar els escenaris establerts per diferents places i locals de Vila-seca. Molts dels grups i músics que es van donar a conèixer al certamen han resultat, després, ser grans propostes de l'escena musical catalana. Entre aquestes agrupacions i músics destaquen la Pegatina, Manel, The Mamzelles, Els Amics de les Arts, Joan Dausà, Maria Coma i Polock, entre molts altres.«Malgrat la gran rebuda popular i dins el sector musical, la FiM es va celebrar per darrera vegada el 2015», destaquen des de Decidim Vila-seca. Per aquest motiu s'ha creat la campanya a la plataforma online Change.org amb el nom de 'Recuperem la FiM Vila-seca: Ajuda'ns' , per reclamar al consistori de Vila-seca el retorn d’aquest festival musical.Amb aquesta reclamació a través de les xarxes, el grup municipal pretén fer visible el clam popular que existeix a Vila-seca a favor d’aquest esdeveniment cultural, i fer-lo arribar al Ple de l’Ajuntament. A banda de la campanya a Change.org, DVAM prepara una campanya de carrer per mobilitzar el poble.