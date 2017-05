Un incendi al Priorat mobilitza més d'una dotzena de dotacions de Bombers

El foc ha cremat una zona de vegetació forestal entre el Molar i el Lloar

Actualitzada 08/05/2017 a les 18:39

Un incendi ha cremat una zona de vegetació forestal del Priorat, ubicada entre el Lloar i el Molar, i propera al quilòmetre 10 de la carretera T-732. El foc s'ha iniciat al voltant d'un quart de cinc de la tarda d'aquest dilluns, i poc després de les sis de la tarda, Bombers el donaven per controlat.Segons informa el cos de Bombers de la Generalitat, en un inici s'han activat tres mitjans aeris i set més de terrestres per controlar les flames. Més tard, però, s'han afegit cinc camions més per apagar el foc. De moment es desconeix l'extensió afectada per l'incendi.