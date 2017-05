Torredembarra obre parcialment el Teatre després de 7 anys abandonat

Els treballs van quedar aturats el 2010 per un canvi de govern, que va interrompre la licitació

El Teatre Auditori de Torredembarra, Teatre del Mar, ahir va obrir portes parcialment. El municipi encara haurà d’esperar per disposar d’un espai cultural adequat a les necessitats, però de moment, i quan es compleixen 7 anys que les obres van quedar aturades, s’ha optat per reconvertir el vestíbul del futur equipament en una sala de teatre fosca desmuntable que «donarà un nou servei a Torredembarra molt necessari», explicava ahir la regidora de Cultura i Patrimoni, Núria Batet. «És un espai polifacètic amb capacitat per a 100 persones que facilitarà molt les coses a l’hora de planificar la programació, que no és tan sols de l’Ajuntament, sinó que està obert a totes les entitats», afegí.



La inauguració es va encetar a dos quarts d’onze del matí i es va allargar fins les nou del vespre en una jornada en la qual es van realitzar una trentena d’activitats per mostrar les capacitats de la nova sala, amb representacions teatrals, musicals i de dansa. «Els veïns i veïnes han fet una molt bona rebuda d’aquest nou espai que permetrà programar un ventall molt ampli d’actuacions i activitats», va destacar l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira.



Els treballs, però, no finalitzen aquí, i és que encara s’ha d’executar part del projecte. Tal com destaca Núria Batet: «La mirada està posada a l’horitzó».

L’equipament ja hauria d’estar finalitzat, però l’any 2010 les obres van quedar aturades «per un canvi de govern que va provocar la interrupció del procés de licitació», explica Rovira. Els treballs, pressupostats en 2,3 milions d’euros, s’havien iniciat el 2008, però, amb les obres parades, l’edifici va patir saquejos i robatoris. Fa dos anys, l’Ajuntament va anunciar l’obertura parcial de l’espai. En aquell moment, el govern municipal va justificar que, si no posava l’espai en funcionament, hagués hagut de retornar una subvenció de més de 600.000 euros a la Generalitat.



Tal com destaca l’alcalde, Eduard Rovira, ara caldrà fer una planificació «calmada» dels passos a seguir perquè el projecte es converteixi, definitivament, en una realitat.



«Cal habilitar un escenari, el pati de butaques i fer les instal·lacions adients», assenyala Eduard Rovira. Amb tot això, l’alcalde de Torredembarra destaca que encara no hi ha cap calendari establert i que es concep com un projecte a llarg termini. Així mateix, afegeix: «L’etapa difícil ja ha passat i ara encarem els treballs definitius».