Torna la Festa del Cinema amb entrades per menys de 3 euros

Per ara més d'un milió d'espectadors s'han acreditat per poder gaudir de la promoció arreu de l'Estat

EFE

Actualitzada 08/05/2017 a les 18:24

La dotzena edició de la Festa del Cinema arrenca aquest dilluns, fins al dimecres 10 de maig, amb més d'1 milió d'espectadors acreditats de moment, per gaudir del preu especial de les entrades, 2,90 euros, en més de 350 cinemes d'Espanya. Els cinemes de la demarcació de Tarragona també s'han apuntat a la iniciativa.



Els espectadors es poden acreditar a la pàgina web de l'esdeveniment per comprar les entrades a aquest preu. Els menors de 14 anys i els majors de 60 no cal que s'acreditin per la iniciativa, ja que poden gaudir del preu especial dels films directament a la taquilla del cinema.



Aquesta edició de primavera de la Festa del Cinema concentrarà 3.022 pantalles de 355 cinemes de tota Espanya. Després de l'èxit de la Festa del Cinema celebrada a l'octubre de 2013, els organitzadors van prendre la decisió de convertir l'esdeveniment en un semestral, per la qual cosa a l'abril de 2014 es va celebrar la primera edició de primavera marcada per l'èxit d''Ocho apellidos vascos'. En aquesta primera ocasió, 1,9 milions d'espectadors van visitar les sales de cinema, la xifra més alta aconseguida en dates primaverals.



La Festa del Cinema es va traslladar a maig en l'edició de 2015, aconseguint un total d'1,6 milions d'espectadors aquest any i 1,7 milions en les jornades de 2016. 'Los vengadores' i 'El libro de la selva' van ser, respectivament, les pel·lícules més taquilleres de 2015 i 2016 durant la Festa del Cinema.



Aquest any, l'honor l'hi disputaran cintes com 'La bella y la bestia', 'Amar', 'El Bar', 'El bebè jefazo', 'El jugador de ajedrez', 'Es por tu bien', 'Fast and Furious 8', 'Ghost in the Shell', 'Guardianes de la Galàxia Vol. 2', 'John Wick', 'Life' o 'Els barrufets'.



La Festa del Cinema és una iniciativa organitzada per FAPAE, FAPAE, FEDICINE, FECE i ICAA, amb la col·laboració de Fotogrames, Cinerama, Entradas.com, Ticketmaster, 014DS, Discine i Movierecord.