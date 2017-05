Rècord a la setena edició de Sabor Salou amb més de 40.400 degustacions

La fira gastronòmica tanca portes amb un èxit total de participació

Redacció

Actualitzada 08/05/2017 a les 18:06

Amb més de 40.460 degustacions, Sabor Salou tanca la seva setena edició amb un èxit total de participació. Els gastrònoms del municipi s’han unit per oferir durant tot el cap de setmana creacions gastronòmiques especialment preparades per a rebre als visitants.



Una quarantena d’estands amb terrasses han donat a conèixer des de divendres fins diumenge els productes gastronòmics a través de degustacions i tasts, i amb múltiples activitats complementàries a l’Espai San Miguel.



El temps, malgrat el vent, no ha estat obstacle per aconseguir un rècord total de visitants. La regidora de participació ciutadana, Júlia Gómez, ha destacat l’elevadíssima afluència de públic, i les xifres assolides. «Aquest any s’han servit 40.460 degustacions, superant les 36.000 de l’any passat. Aquesta xifra és resultat de la feina ben feta per part dels restaurants en una fórmula que, sense cap dubte, enamora els visitants», apuntava la regidora.