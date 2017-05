Més d'una cinquantena d'establiments participen en el DTapes per Torredembarra

L'esdeveniment gastronòmic tindrà lloc del 12 al 28 de maig

Redacció

Actualitzada 08/05/2017 a les 15:29

Un total de cinquanta-quatre establiments participaran en una nova edició del DTapes per Torredembarra, que tindrà lloc del 12 al 28 de maig. Durant aquests dies el públic podrà gaudir de les creacions gastronòmiques de cada local amb beguda inclosa per 2,5 euros. Cal destacar com a novetat d’enguany que els restaurants que participaran amb tapes dolces s’han ampliat fins a un total de set.



Els visitants que degustin un mínim de 10 tapes també podrà participar en el sorteig de 10 kits de productes Maystar Cosmética, 10 pacs d’ampolles de Cervesa Estraperlo i 10 visites guiades per a dues persones al far, nucli antic o Indians, a més d’emportar-se una bossa de marxandatge. Per participar en el sorteig cal votar la millor tapa a través de la butlleta de vot que es pot trobar al desplegable on s’han de segellar les tapes que els participants vagin consumint.



Cal destacar que també es posarà en marxa un concurs a Instagram en el qual es premiaran les tres millors fotografies. Els interessats poden participar-hi publicant imatges que facin referencia a l’esdeveniment amb l’etiqueta #DtapesTdb2017.