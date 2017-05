La plantilla de la llar d'infants pública de Creixell no ha cobrat en tres mesos

L’Ajuntament inicia l’expedient per rescindir l’adjudicació a l’empresa que la gestiona i obrirà un nou concurs públic

Finalment, l’Ajuntament de Creixell ha fet el pas i ha iniciat l’expedient de rescissió de l’adjudicació de la gestió de la llar d’infants municipal Estel de Mar per l’incompliment de les clàusules de l’adjudicació del servei. L’adjudicatària, però, ha presentat al·legacions al procés encetat pel consistori. L’alcalde de Creixell, Jordi Llopart, assegura que s’estan fent els passos necessaris per redreçar la situació i que aquesta no perjudicarà els usuaris de l’equipament.



Els problemes per la mala gestió de l’adjudicatària Privilege Class 1909 s’arrosseguen des de fa temps fins al punt que, ja l’any passat, es va anunciar el tancament de la llar d’infants, però els pares i mares s’hi van oposar.



El personal de l’escola bressol pública no ha cobrat les nòmines dels darrers tres mesos i tampoc va percebre la paga extraordinària de Nadal. Els treballadors han presentat denúncia a Inspecció de Treball i l’ajuntament de Creixell està esperant la pertinent resolució per continuar el procés. «El consistori, com a titular del servei, té la responsabilitat civil subsidiària de tota aquesta situació. Quan rebem l’informe pertinent, actuarem. Tot està encarrilat i, quan es dictamini, assumirem els pagaments de l’empresa a la Seguretat Social i les nòmines endarrerides, però necessitem aquest dictamen. No podem actuar fora de la legalitat», assegura Llopart. A l’espera de finalitzar l’expedient de rescissió, paral·lelament, l’equip de govern ha buscat una empresa perquè es faci càrrec del servei durant el temps necessari en què s’obri un nou concurs públic. «El personal, que és molt professional i ha fet una gran tasca, serà traspassat a l’empresa que s’encarregui temporalment del servei i anirà subrogat a la nova adjudicatària», assegura Llopart. Actualment, l’Agència Tributària te embargats els pagaments que l’Ajuntament fa periòdicament a l’adjudicatària.