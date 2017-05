La Fira Marítima de Cambrils estrenarà una zona artesanal i activitats com el ioga en paddle surf

La desena edició de la mostra vol potenciar la pràctica de la nàutica des de totes les seves vessants

Actualitzada 08/05/2017 a les 18:38

Cambrils acollirà, entre l'11 i el 14 de maig, la desena edició de la Fira Marítima de la Costa Daurada, organitzada pel Club Nàutic i l'Ajuntament. Per celebrar la seva primera dècada, la mostra presenta moltes novetats, com la pràctica del ioga en paddle surf, una nova zona artesanal, el Campionat de Catalunya de Salvament i Socorrisme o el concert de celebració dels 10 anys, entre altres. Hi haurà més de 40 estands i expositors amb els millors productes del sector nàutic, novetats en embarcacions i interessants ofertes. El programa es completarà amb activitats nàutiques de vela, caiac o windsurf, repetirà la zona de les 'extreme activities' i es faran exhibicions, tallers infantils i diversos concursos.