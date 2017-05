Els mulassers asseguren que no s'ha seguit el procediment que indiquen els estatuts de l'entitat

Actualitzada 08/05/2017 a les 15:54

El ball de la Mulassa de Torredembarra ha estat expulsat de l'Agrupació de Balls Populars del municipi per diferents desavinences que mulassers i entitat han tingut els últims mesos, fet que obligaria els mulassers a no poder participar a la Festa Major ni a altres actes. Tal com assegura el Cap de Colla de la Mulassa, Francesc Marsal, aquesta decisió s'hauria pres «il·legalment i sense seguir el procediment que marquen els Estatuts de l'entitat», de manera que, per ara, els balladors no l'acataran i assistiran igualment a la pròxima assemblea general, on ja no se'ls ha convocat, per demanar explicacions al respecte.



Els conflictes entre mulassers i agrupació van començar a l'assemblea ordinària del passat 2016. Tal com informen des de la Mulassa, un dels punts de l'ordre del dia feia referència a eliminar el foc de la Mulassa, «una proposta que gairebé ningú entenia», explica Marsal. Els socis, en aquell moment, van rebutjar aquesta proposta. A la mateixa assemblea, els membres del ball de la Mulassa es van comprometre a reduir les despeses econòmiques en pirotècnia, a canviar la imatge de la Mulassa, i a establir una comunicació més directa amb la junta, punts que segons els mulassers, s'han complert, tot i que «la comunicació, com que la corda s'ha anat tensat, no és gaire fluida».



Mesos més tard, després del setembre del 2016, la junta va prohibir als mulassers la participació a dues sortides fora de la localitat. També es va negar als membres del ball la participació al curs oficial reglamentari de manipulador de foc, «sense cap explicació». A dia d'avui, encara esperen els motius d'aquestes decisions.



En una segona reunió l'1 d'abril del 2017, la junta va demanar als mulassers que presentessin la baixa voluntària de l'entitat. Després de la negativa per part dels membres del ball de la Mulassa, la junta els va comunicar que «estàvem expulsats per les maneres en què els mulassers vam rebre la negativa a no poder fer el curs de foc i a no poder fer les sortides a altres ciutats». Però aquest comunicat, tal com denuncia Marsal, es va fer «de manera il·legal. El règim intern estableix que s'ha de comunicar per escrit el motiu de l'expulsió amb un expedient disciplinari, i que un cop obert l'expedient, s'hauria d'indicar un període als afectats per presentar recurs i al·legacions».



A més, els estatuts de l'agrupació estableixen que les expulsions de socis podran ser recorregudes en la propera assemblea general, que tindrà lloc el 20 de maig. Però els mulassers no hi han estat convidats. Tot i això, des del ball de la Mulassa es mostren ferms i assistiran a l'assemblea per demanar explicacions: «Nosaltres hi anirem igualment, encara que no ens hagin convocat, perquè les coses no s'estan fent bé. Si haguessin demanat la nostra expulsió de forma legal, l'hauríem acceptat. Però no ha estat així», remarca Marsal. A més, la incertesa de la situació fa que els mulassers desconeguin, per ara, si podran actuar o no en els propers actes i Festa Major.



Finalment, els membres del ball de la Mulassa alerten que la normativa indica que a l'assemblea general s'hi han de convocar la totalitat dels associats que han pagat la quota anual. En aquesta ocasió no ha estat així, en «obviar» els membres del ball de la Mulassa, i adverteixen de la possibilitat que l'assemblea sigui susceptible d'impugnació.