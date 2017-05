El tarragoní Adrián Gómez, eliminat de 'Masterchef 5'

El concursant s'ha acomiadat del programa en la 5a gala després d'una dura prova eliminatòria

Actualitzada 08/05/2017 a les 08:04

Pues nada chicos !! Os doy las gracias y os llevo en el corazón!! Esto acaba de empezar! Gracias #MasterChef por darme este gran sueño! ❤️ — Adrian MasterChef 5 (@AdrianMChef5) 7 de maig de 2017

La cursa en els fogons per convertir-se en el guanyador de Masterchef 5 ha finalitzat per Adrián Gómez, concursant tarragoní de la present edició. El jove responsable de la Divisió d'Hosteleria al Càmping Creixell ha hagut d'acomiadar-se del famós programa televisiu de cuina en el cinquè programa després de no superar «una de les proves eliminatòries més dures de totes les edicions», segons va afirmar el cuiner i membre del jurat Jordi Cruz.El tarragoní es va haver de batre en un duel eliminatori a tres en el qual els participants havien d'elaborar un plat que portés cranca, ostres i viera, mol·luscs que havien netejat ells mateixos prèviament. La por a no fer un bon plat va jugar una mala passada a Adrián, que va cuinar els tres elements per separat. El jurat va decidir que fos el concursant tarragoní qui pengés el davantal en no haver cuinat el que se li demanava barrejant els tres productes en un mateix plat.Adrián Gómez es va acomiadar del programa entre llàgrimes. «Estic tocat per no ser jo avui aquí», va afirmar el tarragoní tot atribuint la seva eliminació a la por de no fer bé un plat. Les llàgrimes també van aparèixer als rostres dels seus companys, molt afectats per la marxa del concurs del tarragoní.Però tot i que s'esvaixi el somni de guanyar Masterchef 5, Adrián assegura que seguirà treballant per cada cop ser millor professional en el món de la cuina: «Fora d'aquí seguiré en aquest món perquè després de la meva família és el que més estimo». Per altra banda Jordi Cruz va afirmar que la seva eliminació s'havia produït per «falta d'un punt de coneixement i por» i va afirmar que «si et puc ajudar a superar les pors amb aprenentatge, casa meva és teva».El concursant tarragoní ha agraït al programa haver fet realitat un dels seus somnis al seu perfil oficial de la xarxa social Twitter, on ha rebut nombroses mostres de carinyo dels seguidors del programa televisiu.