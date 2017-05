Detingut un presumpte jihadista a Salou

Segons la policia espanyola, tenien intenció de desplaçar-se a les zones de conflicte i morir com a màrtirs

ACN

Actualitzada 08/05/2017 a les 09:14

La policia espanyola ha detingut aquest dilluns tres presumptes jihadistes acusats 'integració a una cèl·lula adscrita al DAESH a Badalona, Salou i Tànger. Els arrestats a Catalunya són dos homes de 21 i 32 anys, respectivament, de nacionalitat marroquina. A més, amb la col·laboració de la Direcció General de la Vigilància del Territori de Marroc (DGST) s'ha detingut un terme membre de la mateixa cèl·lula a Tànger. Els arrestats a Badalona i Salou mantenien contractes habituals amb altres arrestats a l'Estat per la seva pertinença al DAESH, així com destacats membres d'aquesta organització terrorista ubicats a la zona sírioiraquiana, on pretenien desplaçar-se, segons ha informat la policia espanyola, i fer la 'jihad' i morir com a màrtirs.



Amb aquest objectius, els dos arrestats veien i intercanviaven de forma reiterada material audiovisual del DAESG i, mentre va durar la investigació, els detinguts van rebre instruccions sobre formació militar, i feien entrenaments en tècniques de boxa i lluita cos a cos. D'altra banda, segons fonts policials, havien iniciat tasques d'adoctrinament a persones del seu entorn. Un dels arrestats, per exemple, havia arribat a convèncer la seva parella per seguir el model seu germà desplaçat a Síria per combatre.



Els integrants de la cèl·lula feien tasques de captació, adoctrinament u reclutament a favor del grup DAESH no només presencialment sinó també de forma virtual. Per això, feien servir vídeos i fotos incitant a la lluita armada i animant-los a cometre atemptats suïcides. A més, un dels dos detinguts a Catalunya, es trobava en situació irregular a l'Estat.



L'operació –que continua oberta i està supervisada pel Jutjat d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional i coordinada per la Fiscalia- és la continuació d'una altra d'important abast de l'octubre del 2015 duta a terme pels dos cossos policials espanyol i marroquí contra una grup de deu persones als dos països que feien tasques de captació adoctrinament i reclutament a favor del DAESH.



Des del 26 de juny del 2015, data en què el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el nivell d'alerta antiterrorista, s'han detingut 162 persones en operacions fetes a l'Estat i a l'exterior i a un total de 207 des de principis del 2015.