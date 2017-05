Un foc afecta el sistema extractor d'un bar d'Alcover

L’incendi ha afectat els tubs d’aigua de l’edifici

Redacció

Actualitzada 06/05/2017 a les 16:27

Cap a les 10:00 del matí d’aquest dissabte, els Bombers d’Alcover han hagut d’actuar en un incendi que ha afectat el sistema d’extracció de l’aire d’un bar. En concret, s’ha tractat del restaurant Xitxarel·lo, on també han treballat en les tasques d’extinció els Bombers de Valls.



En aproximadament dues hores els bombers han apagat les flames i han revisat els danys fruit del foc. Aquest ha afectat els tubs d’aigua potable de l’edifici on es troba el restaurant, fet pel qual s’ha tancat la clau de pas per tal d’evitar que es produís una inundació. Un cop comprovat que el pas de l’aigua era segur, s’ha restablert el subministrament. Tret d’aquest incident, el foc només ha malmès el propi sistema extractor del bar.