Mas, a Montblanc, sobre la compra d'urnes: «Això va endavant i arriba el moment decisiu»

L'expresident veu «coherent» la decisió del Govern i creu que des de Madrid actuaran portant-ho a la Fiscalia «com a mínim»

Actualitzada 06/05/2017 a les 17:29

El president del PDeCAT i expresident del Govern, Artur Mas, ha assenyalat aquest dissabte durant una visita a Montblanc que la compra d'urnes per part de la Generalitat és «una decisió coherent» i que mostra que el procés «no té marxa enrere». «Això va endavant i arriba el moment decisiu», ha afirmat durant la inauguració del nou local de la formació i ha mostrat una urna de metacrilat. Sobre l'avís del govern espanyol que la fiscalia actuarà si s'acaba materialitzant la compra d'urnes, Mas considera que això és el que faran «com a mínim» perquè «no saben fer altra cosa».



Mas ha apuntat que s'ha treballat molt durant els darrers cinc anys per poder celebrar un referèndum i ara, «pocs mesos abans de l'hora de la veritat», la compra d'urnes per part del Govern és «un gran goig». «La decisió és absolutament coherent i lògica amb allò que s'està fent i demostra el compromís i la determinació d'anar endavant. És un avís a navegants», ha assegurat l'expresident, que en acabar l'acte d'inauguració ha mostrat una urna de metacrilat: «Encara que no els agradi als de Madrid», ha afegit.



Amb tot, ha assenyalat que «encara que n'hi haurà alguns que ho voldran impedir a tot preu, el missatge que hem de donar des de Catalunya és que això no té marxa enrere, això va endavant i arriba el moment decisiu». Sobre l'avís del govern espanyol de portar la compra d'urnes a la fiscalia, Mas ha dit que un govern democràtic s'asseuria a negociar amb el president Puigdemont però que l'executiu de Madrid «de tarannà poc democràtic, molt intolerant, actua des de la fiscalia».



Sobre l'anunci de la data i la pregunta, Mas ha demanat paciència mentre s'estigui treballant pel Pacte Nacional pel Referèndum, que ha de concloure en els pròxims dies. «Si estàs intentant incorporar gent i ja has pres decisions, no demanes que s'incorporin, sinó que s'adhereixin i això no és una manera correcta de fer-ho», ha dit. En aquest sentit, ha afirmat que la CUP, que fins ara havia insistit en què es fixi una data i pregunta, «sap que les decisions s'han de prendre en el moment que s'han de prendre».