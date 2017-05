Vila-seca en Comú denuncia que els pressupostos participatius «marginen La Pineda»

El grup municipal apunta que només un 10% dels 300.000 euros pressupostats es destinen a inversions en aquest nucli

Redacció

Actualitzada 05/05/2017 a les 14:38

El partit polític Vila-seca en Comú ha denunciat la «marginació» que pateix La Pineda en els pressupostos participatius. Dels 300 mil euros pressupostats tan sols 30.000, un 10% del total, estan destinats al nucli marítim. Un total de 170.000 euros es destinaran al nucli urbà de Vila-seca i un total de 100.00 a la Plana.



El consistori vila-secà ha pressupostat 10.000 euros a la Pineda en bandes per disminuir la velocitat del carrer Amadeus Vives i 20.000 euros per a la millora del mobiliari urbà als voltants del Pavelló del barri. Aquestes dades contrasten amb els 100.000 euros destinats a condicionar el Centre Cívic de la Plana o als 170.000 euros que s'invertiran en el nucli central del municipi per crear parcs canins, ampliar els jocs infantils del parc de la Riera i instal·lar una tanca per a l'aparcament del col·legi de la Canaleta.



Vila-seca en Comú considera que aquestes dades mostres «les complexitats que s'ha trobat l'equip de govern per quadrar les propostes seleccionades per la ciutadania». També han informat que estan ultimant un document de millora per tal que els següents pressupostos participatius «no presentin les mancances d'aquest exercici».