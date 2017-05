Txarango presentarà el seu nou àlbum a la Selva del Camp

També actuaran Animal i Komando Sound Dj, entre d'altres

Actualitzada 05/05/2017 a les 19:17

El grup musical Txarango farà una parada a la Selva del Camp el proper 2 de juny per presentar el seu nou àlbum, El cor de la terra, que va veure la llum a finals del passat mes de març. El grup barceloní, format per músics del Ripollès, Osona i la Garrotxa, actuarà al pàrquing de l'Institut Baix Camp. L'esdeveniment també comptarà el concert d'Animal, que portarà en directe les cançons del seu àlbum Més enllà de les paraules. El cartell el completa Komando Sound Dj, tot i que encara hi haurà més actuacions que, de moment, no han estat confirmades.Els tiquets per aquesta vetllada, que començarà a les 21:30 hores, es poden comprar a les botigues Qui’k de Reus i Arsis de Tarragona, així com a la plataforma www.ticketplus.cat