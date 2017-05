Mor un ciclista de 78 anys a Miami Platja

L'home ha mort al mateix lloc dels fets

Redacció

Actualitzada 05/05/2017 a les 20:58

Un ciclista de 78 anys ha resultat mort aquest divendres, 5 de maig, a la tarda, quan circulava per l'avinguda Aragó de Miami Platja, a Mont-roig del Camp. Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de vuit del vespre, segons informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha desplaçat fins al lloc dels fets una ambulància i l'helicòpter medicalitzat. Els serveis mèdics, però, no han pogut fer res per salvar la vida de l'home, que ha acabat morint a la mateixa avinguda.



La Policia Local de Mont-roig del Camp també ha anat fins al lloc dels fets, però per ara declinen donar cap tipus d'informació al respecte.