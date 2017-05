La falta d'efectius policials podria provocar col·lapses a les oficines de DNI

El Comitè Provincial de Tarragona de la Confederación Española de Policía denuncia la situació «desbordant» que es viu a la província

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 21:53

El Comitè Provincial de Tarragona de la Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciat a través d’un comunicat que durant aquest any 2017, la província de Tarragona està perdent efectius policials sense que aquests siguin rellevats. «La falta de previsió de la Direcció General de la Policia (DGP) pot arribar a provocar un col·lapse similar al que s’ha produït recentment a l’aeroport de Barcelona», assenyala el sindicat.



En aquest sentit, en el comunicat es diu que les oficines d’expedició de DNI de Tarragona, Reus i Tortosa es veuran «desbordades» per la demanda ciutadana de confecció de documents i la «nul·la resposta» que podrà oferir la Policia. «A tot això, s’ha de sumar la lentitud amb la qual l’administració s’està prenent l’obertura de la nova oficina d’expedició de DNI i Passaports del Vendrell», es diu al comunicat.



Així mateix, s’afegeix a la nota que la falta de personal policial a les comarques tarragonines s’ha convertit en una «malaltia crònica que pateix la Policia Nacional».



El sindicat assenyala que, fins ara, s’havien suplert les carències de personal amb una «dosi d’esforç extra dels policies, una altra d’imaginació a l’hora de confeccionar els serveis i una altra dosi de paciència dels ciutadans». «Això s’ha acabat ––assegura el Comitè Provincial de Tarragona de la Confederación Española de Policía—, ja que no queda imaginació, els policies no poden aportar més esforç extra i els ciutadans s’han cansat de pagar els plats trencats de la ineptitud de l’administració i la falta de previsió».



La CEP Tarragona acaba el comunicat demanant «paciència i comprensió» als ciutadans pel temps d’espera per a realitzar tràmits, «que veuran com es farà més llarg». D’altra banda, es destaca que no es vol que es produeixin escenes com les de l’Aeroport del Prat, «amb detinguts per intentar agredir a policies, ciutadans intentant saltar-se els controls de seguretat, desesperats pel temps d’espera».



«Volem oferir un servei policial digne de la tan pretesa marca España, però amb la situació actual, només podem oferir Marca Burundi», acaba dient la Confederación Española de Policía.