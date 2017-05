Arrenca la 7a edició de Sabor Salou amb més terrasses i restauradors locals

El públic podrà adquirir un pack degustació per 5 euros, amb 3 fitxes de degustació, una copa de vidre i portacopes

Redacció

Actualitzada 05/05/2017 a les 20:44

Sabor Salou ha arrencat motors. La setena edició de la fira gastronòmica ha estat inaugurada aquest divendres. Els restaurants de Salou treuen les seves creacions culinàries al carrer per promocionar la cuina del municipi en aquest esdeveniment, d'accés lliure i gratuït, que té com a finalitat promoure la gastronomia local, els productes tradicionals i les denominacions d'origen i qualitat. Durant tres dies, des d'aquest divendres i fins el diumenge 7 de maig, els visitants podran realitzar degustacions, adquirir productes i participar de les activitats programades.



Situat al Passeig Jaume I de Salou, al costat del Club Nàutic, Sabor Salou obrirà divendres fins a les 22 hores, el dissabte de 11 a 22 hores, i el diumenge de 11 a 20 hores. L'Ajuntament de Salou, espera superar les 36.000 degustacions ofertes en la sisena edició i per això ha ofert més espai als restauradors (s'ha duplicat l'espai de terrasses) i s'ha col·locat un lloc més d'informació i venda de packs de degustació.



El públic podrà adquirir un pack degustació per 5 euros, mitjançant el qual se li farà entrega de 3 fitxes de degustació -salouets-, una copa de vidre, un portacopes, i un val per entrar al sorteig d'un lot de productes Sabor Salou. Com a novetat, aquest any també es podran adquirir 3 salouets sense copa per 4 euros. Com en les edicions anteriors, hi haurà instal·lada una carpa central on tindran lloc diferents activitats gratuïtes, com tallers de xocolata, degustacions d'oli i cava i tallers de decoració de galetes, entre d'altres. Per tal de facilitar l'afluència, rotació i participació a les diferents activitats, les persones interessades s'hauran de presentar uns minuts abans de cada activitat. L'aforament és limitat.



A més d'aquestes activitats, es preveu la participació d'entitats del municipi donant suport a Sabor Salou, amb actuacions al llarg dels tres dies de fira.