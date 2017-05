Zoo, El Diluvi i Smoking Souls se sumen al cartell de l'Acampada Jove 2017

L'organització anucia cinc noves incorporacions al cartell del festival amb una aposta pels grups del País Valencià

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 19:31

L'Acampada Jove ha anunciat a través de les xarxes socials cinc noves incroporacions al cartell del festival político-musical. Amb setze confirmacions a la llum, Zoo, Smoking Souls, El Diluvi, Buhos i Ovella Xao s’'afegeixen a La Pegatina, Ebri Knight, Brams, JOKB, Aspencat, Roba Estesa, Xeic!, Hora de Joglar, Boikot, Mellow Mood i Doctor Prats.



Els valencians Zoo tornen dos anys després a l'Acampada Jove per presentar el seu nou àlbum, Raval, que recorda que sense mobilització popular no hi ha revolució social. El mestissatge mediterrani arribarà a Montblanc de la mà de El Diluvi. Els de Castalla faran ballar i somriure amb el seu nou àlbum Alegria.



L'aposta pels grups del País Valencià queda patent en aquest quart avançament del cartell, i és que també tornen a l'Acampada Jove Smoking Souls presentant Cendra i Or, el seu tercer treball d'estudi que segueix l'esperit lluitador que caracteritza al grup de Pego.



Buhos també farà parada a Montblanc per oferir el seu mestissatge i la festa que inclouen les actuacions dels de Calafell. Finalment, Ovella Xao aterraran per primer cop a l'Acampada Jove per presentar #Pastureig. Els de Sabadell faran ballar i cantar a ritme de reggae i ska.



L'’Acampada Jove, el festival político-musical organitzat per les Joventuts d’'Esquerra Republicana i l'’Associació Cultural Acampada Jove, tindrà lloc a Montblanc els propers 13, 14 i 15 de juliol. Les entrades ja estan a la venta per un preu de 46€ euros pels tres dies del festival.