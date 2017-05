Torredembarra estrena un 'street workout'

L'espai compleix una demanda realitzada per joves del municipi que practiquen aquest disciplina d'entrenaments en espais públics utilitzant el propi cos

Actualitzada 04/05/2017 a les 16:47

Entrenar-se en un espai públic i a l'aire lliure. Aquest és el concepte de l''street workout', un parc que acaba d'estrenar-se a Torrdembarra. El parc torrenc està ubicat al passeig de Rafel Campalans, a la zona del Pins, i ha estat possible amb el treball conjunt de les regidories de Joventut, Esport, i Via Pública i Manteniment.



La iniciativa, segons que han explicat des de l'ajuntament, va sorgir d’un grup de joves del municipi que van demanar poder disposar d’un lloc millor del que estaven utilitzant.

A la mateixa zona on s'ha instal·lat aquest parc, el consistori ja havia ubicat un espai amb aparells per a poder fer exercicis manteniment de manera lliure.