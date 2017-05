Roben la caixa forta d'una empresa de Vila-seca

Quatre individus van entrar el passat dimarts a J.B. Especialitats i es van endur diversos milers d'euros

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 09:42

Quatre individus van entrar, el passat dimarts prop de les 22h, a l'empresa de reposteria J.B Especialitats de Vila-seca i es van emportar la caixa forta, tal i com explica el Diari de Tarragona. Els lladres van saltar la tanca perimetral, van trencar la porta de l'oficina i es van dirigir directament a l'habitació on hi havia la caixa forta. No s'ha especificat la quantiat de diners que es van emportar, però es tracta de diversos milers d'euros.



Després de fer-se amb els diners de la caixa forta, els quatre assaltants van fugir ràpidament amb un cotxe. Tot i que les càmeres de seguretat van enregistrar el robatori en aquests moments no hi ha pistes que puguin identificar els assaltants.



Mossos d'Esquadra i Policia Local es van desplaçar fins al lloc dels fets minuts després que es perpetrés el robatori, ja que es van disparar les alarmes de seguretat. Fonts policials properes al cas confirmen els fets i asseguren que hi ha una investigació oberta per identificar i detenir-ne els autors, tot i que no han desvetllat cap detall de com es va a dur a terme el robatori.