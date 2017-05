Gairebé la meitat dels joves del Camp de Tarragona creu que el tabac no és una droga

Així ho conclou una tesi doctoral realitzada amb 2.000 adolescents de Tarragona i Reus

04/05/2017

Un 41% dels joves considera que el tabac no és una droga, un 69% té una percepció incorrecta sobre el risc del seu consum, un 26% creu que no és addictiu i un 11,4% que no afecta la salut, segons una tesi doctoral efectuada amb 2.000 alumnes de l'ESO de Reus (Baix Camp) i Tarragona (Tarragonès).



L'estudi, que es debatrà en la V Jornada de Residents de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) que se celebrarà demà a Barcelona, analitza la percepció de risc del tabac entre els joves i conclou que aquests tenen «poc sentit crític» davant imatges que relacionen el consum del tabac amb conceptes com masculinitat, poder, sensualitat i rebel·lia.



L'estudi, que és la tesi doctoral de Cristina Rey, directora de cures d'infermeria en la Direcció d'Atenció Primària del Camp de Tarragona de l'ICS, sota direcció de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, analitza l'efectivitat d'un programa educatiu per millorar la percepció de risc del tabac entre els adolescents.



En el treball van participar 2.000 alumnes d'ESO de 29 centres educatius de Reus i Tarragona, i la intervenció es va fer durant els 4 anys del cicle formatiu de l'ESO, des del 2007/08 al 2010/11.



Els joves es van sotmetre a un qüestionari sobre tabac i a una carboximetria (prova que mesura el monòxid de carboni i que consisteix a contenir la respiració durant 20 segons, per després expulsar tot l'aire de forma sostinguda).



Posteriorment, es van separar aleatòriament els alumnes entre un grup de control (que van rebre la formació/informació habitual) i un altre d'intervenció que sí que va rebre activitats educatives en relació amb els perills del consum del tabac, a cadascun dels trimestres del calendari escolar.



Els resultats van ser que 14,9% dels joves va millorar la seva percepció del tabac després de la intervenció.



Segons la feina, els joves que creuen que fumar no és una droga tenen una probabilitat d'iniciar-se en el consum del tabac de 1.79 vegades més que els que consideren que el tabac sí que és una droga.



Igualment, els joves que estan totalment en desacord que fumar perjudica la salut tenen una probabilitat de fins a 10.7 vegades més d'iniciar-se en el consum de tabac respecte als joves que creuen que fumar perjudica la salut.



L'autora també va observar que els adolescents que estan totalment en desacord que fumar és addictiu tenen una probabilitat de 3.5 vegades més d'acabar fumant.



Cristina Rey ha explicat que «la intervenció educativa de llarga durada dirigida als adolescents i integrada en el sistema educatiu s'ha mostrat eficaç i efectiva per a la millora de la percepció del risc del tabac, i aquesta millora ha suposat una tendència a la disminució del consum de tabac entre els joves del grup d'intervenció».



Rei considera, no obstant això, que també es necessiten altres estratègies que ajudin i reforcin les intervencions educatives.



«Cal desenvolupar també estratègies de prevenció dirigides a edats primerenques per evitar la presència de factors que puguin entorpir els efectes d'una intervenció educativa, a la vegada que desenvolupar estratègies poblacionals per afavorir la disminució del consum de tabac a l'entorn familiar i social dels joves», ha proposat.



Segons l'última Enquesta Nacional de Salut, 1 de cada 4 persones és fumadora i al voltant d'un 21% dels joves catalans són fumadors, amb una edat d'inici de consum habitual que se situa en els 18,5 anys.