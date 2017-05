Denuncien la pèrdua de policies a la demarcació de Tarragona

El Comité Provincial alerta que això podria causar col·lapses a l'Aeroport de Reus i desbordaments a les oficines d'expedició de DNI

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 10:48

El Comité Provincial de Tarragona de la Confederació Espanyola de la Policia ha denunciat en un comunicat que la província de Tarragona perdrà efectius policials aquest 2017 sense que siguin reposats. Segons indica el comitè, aquesta falta de previsió de la DGP podria provocar que l’Aeroport de Reus patís col·lapses com els que s’han produït aquests darrers dies a l’Aeroport del Prat. També afirma que el fet que la Policia es trobi sota mínims provocarà que es desbordin les oficines d’expedició de DNI de Tarragona, Reus i Tortosa. En relació a aquest fet, també critiquen «la lentitud amb que l’administració s’està prenent l’obertura de la nova oficina del Vendrell».



El Comité Provincial exposa que la falta de personal policial a la demarcació s’ha convertit en «una enfermetat crònica» i demana «paciència i comprensió» als ciutadans davant l’augment de temps d’espera per realitzar els diferents tràmits. El comitè, preocupat per aquesta situació, afirma que «volem oferir un servei policial digne de la tan pretesa ‘marca Espanya’, però amb la situació actual només podem oferir ‘Marca Burundi’».