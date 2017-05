Bilfinger, guardonada amb el premi ELIX de Seguretat 2016

El guardó es circumscriu dins la celebració, a finals d'abril de la Safety Week

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 10:50

ELIX Polymers ha guardonat a l'empresa Bilfinger Industrial Services Spain amb el 'Premi ELIX de Seguretat 2016', un guardó que es circumscriu dins el marc de la Safety Week celebrada del 24 al 28 d'abril,.



Bilfinger ha obtingut la puntuació més gran en el KPI Performance de seguretat, reconeixent-se així la seva implementació de bones pràctiques en matèria preventiva.

Els criteris de selecció de l'empresa guanyadora, inclouen paràmetres com el compliment en requisits documentals de coordinació d'activitats i puntuació obtinguda a l'auditoria interna de coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals.



Jan Van Asperen, Director General de Bilfinger va ser l'encarregat de recollir el guardó, que li va entregar David Castañeda, director d'Operacions d'ELIX. Castañeda argumentava les raons del guardó: «nosaltres no estem sols aquí. Diàriament a les nostres instal·lacions hi ha molta gent d'altres empreses per a les quals aquest és també el seu lloc de treball. Per això, també aquestes persones formen part d'aquesta cultura de seguretat que intentem reforçar i amb la qual estem compromesos. I Bilfinger és un clar exemple d'aquest compromís compartit».



Com membre de Bilfinger SE, el grup Bilfinger Industrial Services amb seu a Mannheim, és un dels proveïdors més importants de Serveis Industrials.