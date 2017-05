Silvalac nega ser responsable de les emissions de partícules cancerígenes

La Secretaria de Salut Pública de la Generalitat confirma la presència de substàncies perilloses per a la salut a l’empresa Silvalac

Actualitzada 03/05/2017 a les 21:14

Tot i que la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat confirma la presència de substàncies perilloses per a la salut a l’empresa Silvalac i als seus voltants, la companyia emetia ahir un comunicat tot assegurant que no existeix cap informe que l’apunti com a responsable de les emissions d’aquestes partícules cancerígenes als habitatges que envolten la planta. «L’informe que es menciona efectivament indica que la substància referida està present a determinades zones exteriors de la fàbrica de Silvalac, així com al seu entorn», diu la companyia. Però, «en cap moment, l’esmentat informe, ni cap altre anterior a aquest i fruit dels diferents controls i inspeccions realitzades per Silvalac, assenyala que sigui la mateixa empresa l’emissora d’aquesta substància», afegeix. L’empresa assegura que està col·laborant amb els departaments de Salut i Medi Ambient de la Generalitat, «així com estudis i iniciatives pròpies», per tal de determinar «què o qui és l’emissor o generador de l’esmentada substància». Finalment, Silvalac assegura que compleix amb tots els requisits, controls i inspeccions periòdiques i que el seu propòsit, en tot moment, és evitar qualsevol risc al seu entorn o als seus treballadors.