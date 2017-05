Prades aposta pel cultiu de llúpol

Cinc pagesos de la Vila vermella tenen un contracte amb la cervesera catalana Damm

A finals del mes d’agost o principis de setembre els pagesos de Prades recolliran la primera collita de llúpol, el qual s’entregarà a la cervesera Damm.



Es culminarà així una iniciativa que es va posar en marxa ara fa tres anys, arran de la proposta d’un veí, segons relata Lídia Bargas, alcaldessa de Prades: «Tot plegat arrenca dins del pla estratègic, el Prades 20.20, amb l’aportació d’una persona que va dir que podríem plantar llúpol al poble. Ningú no en sabia res, d’aquesta planta, però vam investigar i resulta que pels marges ja hi creixia espontàniament i no n’érem conscients». Veient que el llúpol podria ser una bona alternativa als cultius de la patata i l’avellana, els pradencs es van posar en contacte amb el departament d’Agricultura de la Generalitat, al qual la idea li va semblar molt bona, posant a disposició de l’Ajuntament els mitjans de l’IRTA (l’Institut d’Investigació agroalimentària de la Generalitat).



Així, fa tres anys es va posar en marxa la primera plantació de llúpol a mode experimental, i veient que la planta s’adaptava bé al terreny, cinc pagesos de la vila es van engrescar i, a dia d’avui, hi ha sis hectàrees de conreu de llúpol al terme municipal.



Tota la producció se l’emportarà la cervesera barcelonina Damm, empresa que des del primer moment va apostar per la iniciativa pradenca. «Vam contactar amb la Damm i la nostra sorpresa va ser que allà ja hi tenien uns estudis fets comparant Prades amb altres llocs on ja hi ha llúpol, i va resultar que hi estaven molt interessats. A partir d’aquí, ja va anar tot rodat», apunta l’alcaldessa.



Lídia Bargas admet que al principi van haver de fer molta difusió i moltes reunions per convèncer els pagesos, però finalment hi van apostar cinc vilatans, algun dels quals és molt jove, «que és el que interessa».



El llúpol és una planta que té un cultiu fàcil, un cop superat el muntatge inicial, que requereix la instal·lació d’estaques de 6 metres d’alçada al camp. Però en cap cas requereix tant d’esforç com la patata, el producte local de més anomenada, que resulta molt feixuc, sobretot per als pagesos que ja s’han anat fent grans.

L’aposta pel llúpol ha arrossegat també a la cooperativa local, que farà obres importants per tal de poder realitzar la recollida i assecatge del llúpol abans d’enviar-lo a la cervesera que l’ha comprat.



Des de l’Ajuntament apunten que no saben si aquest llúpol de Prades es diferenciarà d’una manera o altra, però estan molt satisfets amb l’aposta de la cervesera pel producte local. Si a la llarga els pagesos veuen una sortida de futur en el llúpol i acaben elaborant la seva pròpia cervesa artesana, és una cosa que, des de l’Ajuntament, no poden preveure, i de moment tampoc no s’ho plantegen: «Nosaltres tenim un contracte amb Damm i anem amb ells», assegura l’alcaldessa de Prades.