Més de 350 persones grans del Tarragonès es trobaran a Roda de Berà aquest divendres

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 18:03

Roda de Berà acollirà, el proper divendres 5 de maig, la Trobada Comarcal d’Associacions de Gent Gran, organitzada pel Consell Comarcal del Tarragonès, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roda de Berà. La trobada anual, on s'espera reunir a més de 350 persones grans de la comarca, i que està adreçada als socis i sòcies de les associacions integrants del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran, busca que els membres es coneguin i comparteixin una jornada de convivència molt enriquidora.



La cita s’iniciarà abans de les 10 del matí, quan tots els participants arribin al Roc de Sant Gaietà, on les autoritats locals, entre elles l’alcalde de Roda de Berà i president del Consell Comarcal del Tarragonès, Pere Virgili, i la regidora de Gent Gran de l’Ajuntament, Teresa Ferré, els hi donaran la benvinguda. Seguidament, s’han organitzat tres visites guiades a espais emblemàtics de Roda de Berà: al Museu de la Ràdio Luis del Olmo, a l’ermita de la Mare de Déu de Berà i a la Capella de Mas Carreras.



Al migdia es reuniran al pavelló municipal de Roda de Berà, on se celebrarà una taula rodona, i, amb el tema 'Treballem per a la Gent Gran', es tractaran diferents aspectes de la gestió que es fa per aquest col·lectiu. Hi participaran Roser Galí, directora general de Famílies; Francesc Tarragona, director dels Serveis Territorials a Tarragona; Anna C. Osanz, coordinadora de Promoció i Salut Comunitària al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre; Raül Aguilar, sotsinspector en cap de la Unitat Regional de Policia Administrativa; i Judit Pujol, cap de secció de Consum a Tarragona de l’Agència Catalana de Consum.



Un cop finalitzi la taula rodona, tindrà lloc un dinar de germanor i, posteriorment, un ball amb música en viu, fins a mitja tarda, a càrrec de Marc Oriol.