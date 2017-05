Maria Grau, nova regidora d'ERC als Pallaresos

Grau serà la substituta del fins ara regidor Miquel Granero

Maria Grau serà la nova regidora de Cultura, Patrimoni, Turisme, Gent Gran i Participació Ciutadana de l’Ajuntament dels Pallaresos. Grau serà la substituta del fins ara regidor Miquel Granero, que per motius personals i per fer el relleu generacional abandona la tasca que ha fet fins ara.



Maria Grau és estudiant del grau de Geografia i Història per la UNED i té formació en màrqueting i comunicació digital amb diferents cursos, a part de ser propietària de l'empresa 28 Graus Digital, dedicada al màrqueting i comunicació. Grau és membre de diverses entitats culturals de Tarragona, com els Diables Voramar i Víbria de Tarragona, Gremi de Marejants, Xiquets del Serralllo, i la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Tarragona. També ha estat lligada a entitats com l'ANC i Òmnium Cultural de manera voluntària.



El ple de la nominació de Maria Grau com a regidora serà aquest dijous, 4 de maig, a les 20.30 hores. Es tractarà en el primer punt de l'ordre del dia.