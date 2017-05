Enxampen un camioner conduint drogat i amb el tacògraf manipulat a Vila-seca

L’arrestat duia el tacògraf anul·lat per simular períodes de descans en els controls policials

Els Mossos d’Esquadra van denunciar, el passat 26 d’abril, un home de 28 anys nacionalitat espanyola i domicili a Múrcia per conduir drogat i amb el tacògraf manipulat per simular els períodes de descans necessaris en la conducció de vehicles de gran tonatge.



La Policia Autonòmica estava realitzant un control de transport de mercaderies a l’AP-7 quan van detectar que el conductor del camió no portava la targeta on s’enregistren les dades inserida al tacògraf. Aquest aparell és l’encarregat de registrar les diferents dades d’activitats del conductor al llarg de la seva conducció, com els temps de descansos o de conducció.



En un primer anàlisi es va comprovar que, com a mínim, el conductor portava realitzant diferents activitats amb el vehicle des de les 23.15h hores del dia anterior i fins les 09.40h hores, moment en què va ser aturat pels agents. Els indicis apunten que el conductor no havia inserit la seva targeta de registre a l’aparell tacògraf amb l’objectiu d’eludir posteriors controls policials i així incrementar el temps de conducció al volant.



El conductor va donar positiu en la prova d’estupefaents en THC i cocaïna. També va ser doblement denunciat per diferents infraccions en matèria de transports que poden comportar una sanció econòmica de fins a 8.000 euros.