Una empresa cita a Salou a joves que volen aconseguir beques esportives per estudiar als EUA

American Dream organitza una prova de futbol i ofereix gestionar l'accés de joves de 16 a 24 anys al sistema educatiu nord-americà

Actualitzada 02/05/2017 a les 17:15

El pròxim 10 de juny, el Complex Esportiu de Salou serà l'escenari d'un dels esdeveniments que periòdicament organitza arreu de l'Estat espanyol l'empresa American Dream per a captar joves que vulguin realitzar la seva formació universitària als Estats Units.American Dream es publicita no tan sols oferint «les millors beques esportives» per estudiar als EUA, sinó que també ofereix beques estrictament acadèmiques, cursos d'anglès ESL i un programa de Màster MBA que no tan sols s'ofereix a estudiants espanyols, sinó també a joves de Nova Zelanda, Sèrbia i el Regne Unit.Segons explica la mateixa empresa, en els anys que fa que està en marxa ja ha 'proporcionat' més de dos milions de dòlars en beques.L'esdeveniment previst a Salou és per a joves, de 16 a 24 anys, que estiguin interessats a aconseguir una beca esportiva, més concretament, per la pràctica del futbol. Malgrat això, segons les dades de l'empresa, és possible optar a una beca als EUA per a la pràctica de tenis, bàsquet, natació, golf o atletisme.La inscripció a l'esdeveniment del 10 de juny a Salou és gratuïta i la jornada constarà de tres parts. Una primera en la qual els responsables del projecte faran una xerrada informativa amb tots els aspirants i els seus acompanyants, on s'explicarà el procediment per l'assoliment de les beques esportives.En aquesta xerrada, diversos 'American Dreamers', és a dir joves que van aconseguir beques a través de l'empresa, estaran presents per explicar les seves experiències.Posteriorment, tots els aspirants futbolistes podran mostrar les seves habilitats en una prova de futbol dirigida i enregistrada per l'equip d'American Dream. Finalmente, es programaran xerrades individuals amb cada jove aspirant per a fer una 'valoració de la jornada'. Més informació a: http://estudiosad.com/