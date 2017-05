Torredembarra adjudica el servei de neteja viària a FCC per 1,8 MEUR

El contracte té una validesa de 4 anys i és prorrogable, segons el contracte al qual s’oposa la CUP

Actualitzada 01/05/2017 a les 21:38

Uns 451.000 euros l’any i un total d’1,8 milions d’euros en total al llarg de quatre. Això és el que pagarà l’Ajuntament de Torredembarra a l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas (FCC), la nova adjudicatària del servei de neteja viària del municipi i que ho serà durant els pròxims quatre anys; o fins i tot cinc, si es prorroga el contracte.



L’aprovació de l’adjudicació d’aquest servei a FCC –un dels millors dotats econòmicament a qualsevol ajuntament– es va dur a terme durant el ple del passat dijous, no sense cert debat i els vots en contra de la CUP i l’abstenció de la resta de grups de l’oposició.



El portaveu de la CUP al consistori torrenc, Toni Sacristán, va criticar la privatització del servei i va defensar el model de gestió pública que, segons ell, permet destinar els beneficis a la ciutadania i no pas a una empresa privada. Durant la sessió, Sacristán va recordar l’informe del Tribunal de Comptes que recull que, econòmicament parlant, és preferible la gestió directa del servei de neteja viària que la seva privatització. «Lamentem que una empresa investigada per corrupció a diferents punts del país es pugui fer càrrec de la gestió de la neteja viària al poble», afegien des de la CUP.



En qualsevol cas, l’adjudicació va quedar aprovada amb els vots de l’equip de govern. L’empresa FCC haurà d’aplicar mesures destinades a reduir l’impacte acústic de la realització del servei i campanyes de sensibilització per reduir els residus a la via pública, segons recullen les condicions del contracte.