Tarragona netejarà el riu Gaià en el marc de la campanya 'Let's clean up Europe!'

Les accions de neteja es realitzaran des del naixement fins a la desembocadura els dies 6, 13 i 14 de maig

Redacció

Actualitzada 02/05/2017 a les 15:32

Tarragona se suma al projecte europeu Let’s Clean Up Europe! amb la campanya Netegem el Gaià, que es durà a terme els dies 6, 13 i 14 de maig. La campanya proposa diferents punts de trobada al llarg d’aquest riu per retirar els residus abocats il·legalment.



L’acció s’iniciarà el 6 de maig a les 10.30h davant el Club Marítim Altafulla, on els voluntaris es trobaran per fer la primera batuda de neteja a la desembocadura del riu. Simultàniament, també s’iniciarà la campanya a Querol i Santa Coloma de Queralt. El dissabte dia 13, hi haurà dos nous punts de trobada per netejar l’entorn del Gaià a La Mora i El Catllar i el diumenge 14, les jornades de neteja se celebraran a Comadevaques, Vila-rodona i Torredembarra.



La campanya està organitzada per l’Associació Mediambiental La Sínia i l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i compta amb la la col·laboració dels consistoris i les entitats ambientals del territori.



Let’s clean up Europe! és una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus incontrolats que s’aboquen a boscos, platges, marges de rius i d’altres espais naturals i promoure la recollida amb una jornada de voluntariat ambiental.