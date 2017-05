Salou construirà tres noves parades de bus al vial de Cavet

També crearà nous trams de voreres en aquesta via, que uneix Salou i Cambrils

L’Ajuntament de Salou construirà tres noves parades d’autobus al vial de Cavet. L’objectiu és millorar la qualitat del servei d’autobús d’aquesta via que uneix Salou amb Cambrils, ja que s’han creat noves dinàmiques de mobilitat a partir de la construcció de diferents supermercats i habitatges al seu voltant. Per altra banda l’Ajuntament també es crearà una vorera que uneix la parada de bus existent davant el supermercat Lidl i el pont del Barranc de Barenys a l’inici del camí dels Castellots.



L’estudi preveu una inversió de 21.627 euros per tal de desbrossar el terreny existent a les futures voreres, dins de l’obra proposada; la preparació del terreny i estesa i piconat; l’execució del paviment de formigó a més de la construcció de guals per a minusvàlids. Els treballs es començaran abans de l’estiu i s’enllestiran en quatre setmanes.