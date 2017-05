L'ERO de Codorniu preveu deixar només dos empleats a Riudabella

La direcció rescindirà el contracte de 7 treballadors i l'ERO afectarà un total de 93 treballadors del global de l'empresa

L'ERO del grup Codorniu, anunciat la setmana passada, preveu l'acomiadament de 7 treballadors de Riudabella, a Poblet, on en quedaran només 2. Pel que fa al global de l'empresa, l'ERO afectarà a 93 treballadors, segons el pla que ha presentat aquest dimarts la direcció als representants sindicals. El comitè d'empresa ha explicat que el gruix dels acomiadaments recaurà a les caves de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), amb 45 afectats dels 209 treballadors que hi ha en aquest centre. L'ERO també preveu acomiadar els 14 treballadors de Nuviana a Osca, ja que Codorniu traslladarà la producció cap al celler Raimat de Lleida, on també hi haurà 7 acomiadats. Finalment, a més dels 7 treballadors de Poblet, també acomiadarà 20 persones més a Esplugues de Llobregat –on ara hi ha 130 persones-.



Aquest dimarts, els representants dels treballadors i la direcció s'han reunit per primer cop per negociar les condicions de l'ERO. Des del comitè, el president, Antonio Cruces, ha lamentat la seva afectació, especialment pel que fa a Sant Sadurní. Cruces ha advertit que, a priori, el volum d'acomiadaments no s'ajusta als arguments de l'empresa: «Sabíem que seria el centre més afectat perquè és on Codorniu centralitza la producció de marca blanca per a tercers, però deixar de fer un 20% de la producció no pot suposar eliminar el 25% de la plantilla», ha etzibat.



El comitè d'empresa també discrepa amb la proporció de la resta d'acomiadaments. En el cas del trasllat de la producció de Nuviana cap a Raimat, Cruces ha assegurat que la planificació de l'empresa «no s'entén». Segons ha detallat, els 14 treballadors de Nuviana seran acomiadats i a Lleida es rescindirà el contracte de 7 dels 56 membres de la plantilla. El president del comitè ha afirmat que «no es pot acceptar» un trasllat de producció i, alhora, una retallada de la plantilla del centre on s'absorbiran les dues marques.



Segons ha explicat el comitè, durant la reunió d'aquest dimarts la direcció no ha fet cap proposta pel que fa a les indemnitzacions. Amb tot, sí que ha avançat la voluntat de pactar prejubilacions amb els treballadors majors de 58 anys. Ara, el comitè d'empresa preveu analitzar detingudament amb els tècnics i advocats tota la documentació recollida abans de fer cap assemblea ni de debatre la possibilitat de convocar mobilitzacions o aturades.