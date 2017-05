L'arquebisbe, a la festa de la plantada del pi de la Febró

Com cada Primer de Maig, s'ha recuperat la tradició de plantar un arbre al mig de la plaça Major

La Febró ha celebrat aquest primer de Maig la tradicional festa de la plantada del pi, que aplega els veïns al voltant de la plaça Major per a plantar-hi un pi que, prèviament, s’ha anat a buscar a un bosc proper. Aquest any la festa ha tingut un convidat especial. Ja des de primera hora del matí hi ha estat present l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, quin no ha dubtat a ajudar a carregar el pi i intervenir en tot el procés de la plantada. Després, l’arquebisbe ha tornat a canviar la roba de camp pels hàbits i ha oficiat una missa, per Sant Jaume a l’església del poble. La jornada s’ha tancat amb un dinar popular amb els veïns.