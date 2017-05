Ferrari Land va haver d'aturar l'accelerador perquè un visitant estava fent servir un dron

A més, les mesures de seguretat han augmentat i els passatgers de primera fila de l'accelerador han de dur ulleres protectores

Ulleres de protecció

El segon dia de funcionament de Ferrari Land, és a dir, el 7 d'abril. l'atracció principal del parc temàtic dedicat a la marca italiana, l'accelerador vertical, va aturar-se per decisió dels responsables del parc.La raó de l'aturada no va ser tècnica, sinó a causa de la presència a la zona d'un dron, que sobrevolava l'espai i que es va considerar que podia ser perillós per a l'integritat dels visitants del parc.El responsable de seguretat del parc, segons que aquest dimarts explica La Vanguardia , va alertar els Mossos d'Esquadra, que van aconseguir localitzar el pilot de l'aparell, un visitant del mateix Ferrari Land. Aquest va ser identificat i multat per la policia catalana.El visitant estava utilitzant el dron per aconseguir imatges espectaculars de les noves atraccions, obviant la prohibició d'utilitzar aquests aparells en zones on hi ha aglomeració de gent.D'altra banda, els responsables del parc han decidit augmentar les mesures de seguretat pels passatgers de l'accelerador. Segurament les imatges, que de seguida es van convertir en virals, d'un visitant que patia l'impacte d'un ocell mentre era dins la vagoneta de l'accelerador, ha tingut molt a veure. I és que a hores d'ara, els ocupants de les primeres files de les vagonetes han de posar-se, obligatòriament, unes ulleres de protecció.