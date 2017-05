Fa una crida a Facebook per trobar un conductor que va atropellar els seus pares

L'accident es va produir a l'A7 a prop de la sortida de Constantí i el conductor del cotxe va fugir sense aturar-se

Albert Melé, veí d'Alpicat a Lleida ha decidit cercar el conductor que aquest Primer de Maig va atropellar els seus pares i va fugir sense aturar-se ni donar auxili als accidentats.L'accident, segons que relata el mateix Melé, es va produir al voltant de les 8,50 h del matí a l'autovia A7, a la sortida 1161 de Constantí, quan un cotxe tipus Opel Corsa, de mida petita, i de color blanc, va envestir, quan s'incorporava a l'autovia, la moto en què circulaven els pares de Melé.L'accident va provocar danys als dos ocupants i a la moto, una Harley Davidson Electra Glide, que va quedar molt malmesa. El conductor del cotxe va fugir sense aturar-se i ara el fill dels dos motoristes demana ajuda des d'un fòrum de motoristes del Facebook ( Soy Motero ) per a intentar localitzar-lo per a denunciar-lo.El vehicle, segons creu, Melé, ha de tenir el lateral esquerre marcat per l'impacte amb la moto i ha de tenir restes de la defensa d'aquesta, de color taronja.