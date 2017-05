Demanen que els tractors puguin circular per la via que uneix Alt Camp i Baix Penedès per la verema

L’organització agrària JARC-COAG assegura que és una reivindicació que es repeteix cada any

L’organització agrària JARC-COAG ha sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat que habiliti el trànsit de maquinària agrícola per la carretera C-51, que uneix el Vendrell amb Valls, durant la campanya de la verema. Aquesta petició s’ha traslladat en una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. La reivindicació es repeteix any rere any davant la impossibilitat dels productors de circular per la via i la manca d’un vial alternatiu adequat i segur.



En aquest sentit, l’entitat demana que Territori estudiï l’opció que els vehicles agrícoles puguin circular tot l’any per la C-51, en la qual no hi ha una alternativa segura pel trànsit dels tractors que estan treballant a la zona.



Mentre no s’analitza aquesta proposta, des de JARC-COAG es reclama que els tractors i la maquinària agrícola puguin circular per la C-51 entre Alió i La Bisbal del Penedès entre el 15 d’agost i el 7 d’octubre, coincidint amb la verema. Malgrat algunes actuacions realitzades, des de l’organització agrària es recorda que es mantenen les deficiències per al trànsit d’aquest tipus de vehicles. A més, encara resten pendents d’execució d’algunes de les actuacions previstes. L’entitat també reivindica que es pugui circular en el tram que va de la Bisbal del Penedès fins a Albinyana, que no s’ha habilitat en els darrers dos anys.



A aquesta petició, que servirà per garantir el funcionament correcte de la campanya agrària, s’afegeix la necessitat que es reprenguin els contactes entre els productors i altres representants del territori, els Mossos d’Esquadra i la Conselleria, per trobar una solució definitiva a les deficiències al vial alternatiu de la C-51. Des de JARC-COAG s'assegura que fa temps que no s’ha celebrat cap reunió per abordar aquest aspecte.